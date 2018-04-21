Van'da Başkasının Yerine Sınava Giren 9 Kişi Yakalandı
Erciş ilçesinde ehliyet sınavına başkasının yerine giren 9 kişi yakalandı.
Erciş ilçesinde ehliyet sınavına başkasının yerine giren 9 kişi yakalandı.
Tenzile Ana Ortaokulu'ndaki sınav esnasında şüpheli tavırlar sergileyenler öğretmenlerin dikkatini çekti.
Öğretmenler evrakları kontrol edip kimlik bilgileriyle ilgili sorular sorduğunda şüpheliler cevaplayamadı.
Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğüne haber verildi.
Emniyete götürülen 9 şüpheli hakkında, "Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması" suçundan işlem yapıldı.