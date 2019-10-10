Van'da 'Barış Pınarı Harekatı' için 'Fetih süresi' okundu

10.10.2019 11:23

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle Van'daki camilerde de 'Fetih süresi' okunup dualar edildi.



TSK'nın, Suriye Milli Ordusu ile birlikte Fırat'ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik dün başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Van'daki tüm camilerde sabah namazı öncesi 'Fetih süresi' okundu. Hazreti Ömer Camii'ne gelen vatandaşlar, operasyonun başarıyla sonuçlanması için ellerine semaya kaldırıp hep bir ağızdan dua etti. - VAN

Kaynak: İHA