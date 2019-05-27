Van'da baraj gölüne düşen çocuğun cesedi bulundu

Van'da baraj gölüne düşen çocuğun cesedi bulundu

Van'ın Erciş ilçesinde baraj gölüne düşen 7 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.

Van'da baraj gölüne düşen çocuğun cesedi bulundu

Van'ın Erciş ilçesinde baraj gölüne düşen 7 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.
İlçede önceki gün Mor Gedik Barajı etrafında oynarken dengesini kaybederek suya düşen 7 yaşındaki Evin Çiçek'in cesedine, İl Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timinin çalışmaları sonucu ulaşıldı.
Çocuğun düştüğü yerden 150 metre uzakta bulunan cesedi, otopsinin ardından ailesine teslim edilecek.

Kaynak: AA
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