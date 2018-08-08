Van'da Baraj Gölünde Avrupa Standartlarında Alabalık Üretimi

VAN-Hakkari karayolu üzerinde bulunan ve bölgenin sulama suyu ihtiyacını karşılayan Zernek Barajı, alabalık üreticilerine de büyük imkan sunuyor. Zernek Baraj Gölü'nde 'ağ kafes' sistemiyle Avrupa standartlarında alabalık üreticiliği yapan tesis sahipleri, aldıkları verimden memnun olduklarını söyledi. Yılda bin ton alabalık üreten tesis sahipleri, balıkları Van ve çevresinde bulunan 5 kente gönderiyor.

Van'ın Gürpınar ilçesindeki Güzelsu Çayı üzerinde, sulama ve elektrik enerjisi üretimi amacıyla 1980-1988 yılları arasında inşa edilen Zernek Barajı, 105 milyon metreküp su kapasitesine sahip. 50 bin metrekarelik alanda kurulu ve yaz aylarında 11 bin 300 hektarlık araziyi sulamak için kullanılan baraj gölünde, aynı zamanda kafes balıkçılığı da yapılıyor. Toplamda 5 tesisin bulunduğu baraj gölü ortasında kurulan kafes ağlarında, yıllık bin ton alabalık üretimi yapılıyor. Üretilen alabalıklar Van dışında komşu 5 kente de gönderiliyor.

AVRUPA STANDARTLARINDA ÜRETİM

Zemzem Su Ürünleri İşletme Müdürü Turan İriş, tesisin Van ekonomisine büyük katkı sağladığını söyledi. İriş, şöyle konuştu:

"Kurduğumuz tesiste yetiştirilen alabalıklar tamamen kayıt altında ve rutin olarak denetime tabi tutuluyor. Aylık, 3 ayda bir ve yıllık denetimler yapılıyor. Burada yemlere, yem numunelerine, balık stoğuna, çalışan personele ve su kriterlerine bakıyorlar. Tamamen bağımsız denetçiler tarafından tesis denetlemeleri yapılıyor. Van'da ilk defa su ürünlerinde iyi tarım uygulamasını biz yaptık. Tesisimiz iyi tarım uygulamalarından başarıyla geçmiştir. ve Avrupa standartlarında üretim yapmaktayız. Zernek Baraj Gölü balık yetiştiriciliğine oldukça uygun." - Van