VAN'DA BARAJ GÖLÜ DONDU

VAN kent merkezi ile Erciş'te beklenen kar yağışı henüz gerçekleşmezken, soğuk havalar ise etkili olmayı sürdürüyor. Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Erciş ilçesinin kırsalında bulunan ve kuraklık nedeniyle de su seviyesi oldukça düşen Koçköprü Barajı'nın yüzeyi, bu nedenle tamamen buzla kaplandı.

Erciş ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan, bölgenin enerji ile sulama suyu ihtiyacının karşılandığı 65 milyon metreküp kapasiteli Koçköprü Barajı bölgede etkili olan kuraklık nedeniyle 21 milyon metreküp su seviyesine düştü. Ocak ayının sonlarına gelinmesine rağmen halen bölgede beklenen yağışların olmaması endişeye neden olurken, soğuk havalar ise etkili olmayı sürdürüyor. Erciş ilçesi ve kırsalında hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi Koçköprü baraj gölünün de donmasına neden oldu.

Bölge sakinlerinden çiftçilik ile uğraşan 7 çocuk babası Nuri Yıldızer, baraj gölünün su seviyesinin büyük oranda düşmesi nedeniyle buzlanmanın erken yaşandığını söyledi. Her yıl bölgede 1 metreyi aşan karın bulunduğunu belirten Yıldızer "Bölgede ciddi bir kuraklık yaşanıyor. Bu kuraklık, baraj gölünün su seviyesinin yaklaşık yüzde 70 oranda azalmasına neden oldu. Suların çekilmesiyle su altında kalan bir teknenin de ortaya çıktığını söylemek lazım. Umarım en kasa zamanda beklenen yağışlar olur. Aksi takdirde yaz aylarında sulama yapmak için barajda su bulamayacağız. Koç köprü barajında aynı zamanda balıkta bulunuyor, mevsimin uygun olduğu aylarda balık avcılığı da yapılıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı