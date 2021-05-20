Van'da bal yuvarlama yarışması renkli görüntüler oluşturdu

Van'da "20 Mayıs Dünya Arı Günü" dolayısıyla düzenlenen bal yuvarlama yarışması, renkli görüntülere sahne oldu.

Van'da "20 Mayıs Dünya Arı Günü" dolayısıyla düzenlenen bal yuvarlama yarışması, renkli görüntülere sahne oldu.

Van Arıcılar Birliğince 2 bin 225 metre rakımlı Kurubaş Geçidi'nde düzenlenen yarışmaya 20 arıcı katıldı.

Yarışmacılar, zirveden aşağı yuvarlanan 5 kiloluk bal kutusunu yakalayabilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışmayı kazanan Neçirvan Muhammedi'ye çeyrek altın hediye edildi.

Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, gazetecilere, 20 Mayıs Dünya Arı Günü'nün farklı etkinliklerle kutlandığını söyledi.

Van'da arıcılığın mayıs ayından itibaren yapılmaya başlandığını belirten, Tandoğan şunları kaydetti:

"Ülkemizin en yüksek rakımlı yaylalarından birindeyiz şu an. Doğa ve arı sevdamız bizi buraya kadar getirdi. Arılarımız gibi biz de bugün bal için koşacağız. Bu yarışma, ilimizde bir ilk olacak. Bu etkinliği her yıl 20 Mayıs'ta geleneksel hale getireceğiz. Bu geleneğin, kentin arıcılığına ve ekonomisine yeni soluk katacağına inanıyoruz. Van balının kalitesi tartışılmazdır. Bu kaliteli balın peşinden koşuyoruz. Van'da üretilen balı dünya markası haline getirmeyi ve ekonomik değerini yükseltmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan