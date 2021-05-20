Van'da 'Bal Yuvarlama' yarışması
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Van'da 'Bal Yuvarlama' yarışması

İhlas Haber Ajansı / Atilla İdiz - Haberler | Güncel

Van'da 'Bal Yuvarlama' yarışması Van'da ilk defa düzenlenen yarışma renkli görüntülere sahne oldu Van Arıcılar Birliği tarafından '20 Mayıs Dünya Arı Günü' etkinlikleri kapsamında ilk defa düzenlenen 'Bal Yuvarlama' yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Van'da 'Bal Yuvarlama' yarışması

Van'da ilk defa düzenlenen yarışma renkli görüntülere sahne oldu

VAN - Van Arıcılar Birliği tarafından '20 Mayıs Dünya Arı Günü' etkinlikleri kapsamında ilk defa düzenlenen 'Bal Yuvarlama' yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Edremit ilçesine bağlı Kurubaş Tepesi'nde düzenlenen yarışmaya yaklaşık 20 yarışmacı katıldı. Oldukça çekişmeli geçen yarışma sonunda Neçirvan Mamedi birinci olurken, yokuş aşağı koşan yarışmacıların yuvarlanması ise ilginç görüntüler oluşturdu. Yarışma sonunda gazetecilere açıklamada bulunan Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, amaçlarının Van'da 'Bal Yuvarlama Festivali' gerçekleştirmek olduğunu ifade ederek, "Birlik olarak Van balının önemini kamuoyuna duyurmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Malum mevsim itibariyle arıcıların yoğun olduğu bir sezon içerisindeyiz. Bu sezonla beraber arıcılarımızın doğada yaşadığı sıkıntılar ve doğa şartları ile alakalı yaşadığı eziyetleri az da olsa gündeme getirmek istedik. Buradaki amacımız da, arıcılar tamamıyla kırsalda yaşadığı için kırsalla iç içedir. Amacımız bal yuvarlama festivalimizi geleneksel bir hale getirmek ve her yıl düzenli bir şekilde yapmaktır. Van balını gündeme getirmek ve Van balının dünyada ve ülkemizde lider bir ürün haline getirmek istiyoruz. Sihirli kelimemizde şu: Biz nasıl balın peşinden koştuksa, dünyanın ve ülkemizin de Van balının peşinden koşacağını göstermek istedik" dedi.

Yarışmada birinci olan Naçirvan Mamedi de, inanmanın başarmanın yarısı olduğunu ifade ederek, "Ben tamamıyla hedefe odaklandım ve başardım. Teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Van'da 'Bal Yuvarlama' yarışması
Van'da 'Bal Yuvarlama' yarışması
Van'da 'Bal Yuvarlama' yarışması
Van'da 'Bal Yuvarlama' yarışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Atilla İdiz

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