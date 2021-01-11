Son dakika! Bakan Ziya Selçuk ile aynı ismi taşıyan çağrı merkezi çalışanı vatandaşları şaşırtıyor
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Son dakika! Bakan Ziya Selçuk ile aynı ismi taşıyan çağrı merkezi çalışanı vatandaşları şaşırtıyor

11.01.2021 11:25 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:58

Son dakika haberlerine göre Van'ın Erciş ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi'nde (MEBİM) görev yapan ve Bakan Ziya Selçuk ile aynı isim ve soyadını taşıyan Selçuk, gelen çağrıları "Buyurun ben Ziya Selçuk" diye karşılayınca arayanların şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Van'ın Erciş ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi'nde (MEBİM) görev yapan ve Bakan Ziya Selçuk ile aynı isim ve soyadını taşıyan Selçuk, gelen çağrıları "Buyurun ben Ziya Selçuk" diye karşılayınca arayanların şaşkınlık yaşadığını söyledi.

????Van'da 2011'de meydana gelen depremlerin ardından sosyal sorumluluk projesi olarak Erciş ilçesinde hizmete açılan MEBİM'de görev yapan 29 yaşındaki Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanıyla aynı adı taşımasıyla dikkati çekiyor.

MEBİM'i arayanlar, Selçuk'un, "Buyurun ben Ziya Selçuk, size nasıl yardımcı olabilirim?" şeklindeki karşılamasıyla şaşkınlık yaşıyor. Bir an Bakan Selçuk ile görüştüklerini düşünen vatandaşların tepkisi, zaman zaman neşeli anların da yaşanmasına neden oluyor.

"Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı olunca ben de tebrik mesajları aldım"

Selçuk, AA muhabirine, isim benzerliği nedeniyle insanların farklı tepkiler verdiğini anlattı.

Cevapladığı çağrılarda, insanların Milli Eğitim Bakanıyla görüştüklerini düşünmelerinin komik anların da yaşanmasına neden olduğunu belirten Selçuk, "Sayın Bakanımızla isim ve soy ismi benzerliği nedeniyle çok güzel anılarım oluyor. Sayın Bakanımız göreve ilk başladığında bana da birçok tebrik mesajı atıldı. Özellikle yakın çevremdekilerden çok güzel mesajlar aldım. Çalıştığım yerde, gelen çağrılarda benim Milli Eğitim Bakanı olduğumu düşünenler oluyor." diye konuştu.

"Bakan Selçuk'la görüştüm, diye sevinç çığlığı atanlar oldu"

Merkezi arayanların, "Ziya Bakanımız sürprizleri sever, böyle sürprizler yapar." diye giriş yaptıklarını belirten Selçuk, görev süresi boyunca sayısız anı biriktirdiğini dile getirdi.

Bir süre önce trafik kontrolü yapan polis memurunun kimlik sorgulaması sırasında, "Sayın Bakanım, hayırlı akşamlar." diye kendisine hitap ettiğini ifade eden Selçuk, şöyle konuştu:

"Bu benzerlik sayesinde kamu kurumlarında çok güzel iletişim kurabiliyorum. Çok çabuk kaynaşıyorum. Bir arkadaşım bana 'eğitim öğretim Ziya Hoca ile çok güzel olacak' diye bir mesaj attı. Çağrı merkezinde cevap verdiğim bir vatandaş, 'Bakan Selçuk'la görüştüm' diye sevinç çığlığı attı. Yine bir vatandaşımız, tablet konusunda benden bilgi istedi. Ardından tekrar arayarak başka bir arkadaşımıza 'ben Bakan Selçuk ile görüştüm, tablet konusunda yardım etmenizi istedi' diye bir görüşme oldu. İnsanları bakan olmadığıma ikna etmek bazen zor oluyor. Bakan olduğumu düşünüyorlar."

Önceki gün Bakan Selçuk ile telekonferans aracılığıyla görüştüğünü belirten Selçuk, başından geçenleri anlattığını ve mutlu olduğunu ifade etti.

Son dakika! Bakan Ziya Selçuk ile aynı ismi taşıyan çağrı merkezi çalışanı vatandaşları şaşırtıyor
Son dakika! Bakan Ziya Selçuk ile aynı ismi taşıyan çağrı merkezi çalışanı vatandaşları şaşırtıyor
Son dakika! Bakan Ziya Selçuk ile aynı ismi taşıyan çağrı merkezi çalışanı vatandaşları şaşırtıyor
Son dakika! Bakan Ziya Selçuk ile aynı ismi taşıyan çağrı merkezi çalışanı vatandaşları şaşırtıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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