Van'da bahçe yangını Van'ın Edremit ilçesindeki bir bahçede çıkan yangın korkuya neden oldu.

Van'ın Edremit ilçesindeki bir bahçede çıkan yangın korkuya neden oldu.

Alınan bilgilere göre olay, ilçe merkezindeki Van-Kocaeli Dostluk Parkı karşısındaki bir bahçede meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangına Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri anında müdahale etti. Kısa sürede yangın söndürülürken, çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İHA