Van'da baharın gelmesiyle sürüler meralara çıkarıldı Van'ın Saray ilçesinde besiciler, uzun süren kış mevsiminin ardından sürülerini meralara çıkarmaya başladı.

Van'ın Saray ilçesinde besiciler, uzun süren kış mevsiminin ardından sürülerini meralara çıkarmaya başladı.

Kış mevsiminin çetin geçtiği ilçede baharın gelmesinin sevincini yaşayan besiciler, havaların ısınmasıyla büyük ve küçükbaş hayvan sürülerini yeşeren meralara çıkardı.

İlçenin Beyarslan Mahallesinde besicilik yapan Orhan Karabulak, ilçede besicilik yapan vatandaşların zorlu bir kış dönemi geçirdiğini söyledi.

Havaların ısınmasıyla yem masrafından kurtulduklarını belirten Karabulak, "Baharın gelmesi ve karların erimesiyle meralarımız hayvanların otlatılması için uygun hale geldi. Besicilerimiz de kış aylarında ahırlarda besledikleri hayvanları meralara salarak ekonomik anlamda rahatlayacak." diye konuştu.

Kaynak: AA