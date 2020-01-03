Van'da Aylan bebeğin kardan heykelini yaptı
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Van'da Aylan bebeğin kardan heykelini yaptı

Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan Cezmi Fazla, evinin bahçesinde Bodrum'da cansız bedeni sahile vuran Aylan bebeğin kardan heykelini yaptı.

03.01.2020 15:34 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:06
Van'da Aylan bebeğin kardan heykelini yaptı

'ın ilçesinde yaşayan Cezmi Fazla, evinin bahçesinde 'da cansız bedeni sahile vuran Aylan bebeğin kardan heykelini yaptı.


Kentte etkili olan kar sonrasında bahçesinde Aylan bebeğin heykelini yapan Fazla, bu şekilde 'de yaşanan acılara ve sığınmacıların çektiği sıkıntılara dikkati çekmek istedi.

Fazla, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 Eylül 2015'te yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan Suriyelileri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden ve cansız bedeni kıyıya vuran Aylan bebeğin kardan heykelini yaparken, sprey ve yağlı boya da kullandı.

Suriye'de savaşın neden olduğu tahribata ve ölümlere dikkati çekmek istediğini belirten Fazla, geçen yıl da çocuklarıyla 2 günde kardan zürafa, at, kurt ve yılan yaparak süslediğini anlattı.

Kaynak: AA
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