Van'da 'Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinliği - Haberler
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Van'da "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel
Van'da

Van'da "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

VAN (AA) - Van'da "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bisikletin günlük hayatta daha çok kullanılması ve teşviki amacıyla Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından bisiklet turu etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ekrem Tanış, Zabıta Dairesi Başkanı Sabahattin Ergenç, Van Gölü Doğa Sporları Kulübü ve Van Gölü Aktivistleri katıldı.

Eski Emniyet Müdürlüğü önünden başlayan parkura koronavirüs tedbirleri göz önünde bulundurularak temsili olarak 30 bisiklet katıldı.

Bisiklet sürücüleri sıfır emisyon ve bisikletin yaygınlaşması adına 3 kilometrelik yol boyunca 'Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın' sloganlarıyla bisikletlerinin zillerini çaldı.

Yoldan geçen ve balkonlarından etkinliği izleyen vatandaşlar da alkışlarla bisiklet sürücülerine destek verdi.

Varış noktası olan Atatürk Kültür Parkında ise Kültür Sanat müzik grubu tarafından seslendirilen şarkılarla halaylar çeken katılımcılara, ayran aşı ikramında bulunuldu.

Etkinlik, uçurtma, resim ve çeşitli sportif aktivitelerinin ardından sona erdi.

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Son Dakika Haberleri
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