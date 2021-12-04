Van'da AVM açılışında izdiham

İSTANBUL (İHA) - Van'da yeni açılışı gerçekleştirilen bir alışveriş merkezinin (AVM) uygun fiyatlı satışlarını duyan yüzlerce vatandaş izdihama neden oldu.

Cumhuriyet Caddesi Van AVM yanında açılışı yapılan Çarşı İstanbul AVM'de uygun fiyatları duyan vatandaşlar, firma önünde yoğunluk oluşturdu. Yüzlerce vatandaşın içeriye girmek istemesi izdihama neden oldu. Açılışla ilgili bir açıklamada bulunan firma yetkilisi Emre Tapan, böyle bir mağaza açarak, ucuzluğu Van halkının ayağına getirdiklerini belirtti.

Bin 500 metrekarelik bir alanda yaklaşık 26 bin ürünü Van halkı ile buluşturduklarını belirten Tapan, "Van halkının ilk günden gösterdiği yoğun ilgiden dolayı çok memnunuz. Mağazamızda hediyelik eşya, zücaciye, çeyiz takımı, mutfak malzemeleri, A'dan Z'ye her şey var. Dolara inat indirime gittik. İlk günden böyle bir kalabalık beklemiyorduk. Tabii insanlar biraz izdihama neden oldu. Gönül isterdi ki herkes sırayla içeri girip, gönlüne göre alışveriş yapsın. Ancak istediğimiz gibi olmadı. Bizler de bu çerçevede insanlarımızı yavaş yavaş içeriye alıyoruz. İzdihamın yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi. İndirimlerin bundan sonra da devam edeceğinin altını çizen Tapan, tüm Van halkını alışverişe belediklerini sözlerine ekledi.

İşletme Sahibi Emre Tapan'ın kayınpederi, S.S. Van Hızır Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Faruk Alpaslan ise Van'da uygun fiyata ürünlerin halka sunulmasının anlamlı olduğuna işaret ederek, "Bu, insanların daha ekonomik olarak ulaşabilecekleri araç gereçleri alabilme çabasıdır. Böyle yerlerin Van'da açılması ve halkımıza hizmet sunması çok büyük anlam teşkil diyor. Ucuzdan alıp ucuzdan vermenin hesabı içerisinde olan işletme sahipleri, kar düşünmeksizin insanlara hizmet etmenin gayreti içerisindeler. Ben kendilerini kutluyorum. Allah Van'ımıza hayırlı ve uğurlu etsin" ifadelerini kullandı. - VAN