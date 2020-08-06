Van'da atlı jandarma timi göreve başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Van'da atlı jandarma timi göreve başladı

VAN'da vatandaşların yoğun olduğu ve araçlara kapalı olan bölgelerde, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki atlı jandarma timi göreve başladı.

Van'da atlı jandarma timi göreve başladı
06.08.2020 10:47 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:30

VAN'da vatandaşların yoğun olduğu ve araçlara kapalı olan bölgelerde, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki atlı jandarma timi göreve başladı.

Van'ın Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde Atlı Jandarma Timi kuruldu. Toplamda 10 atın yer alacağı timde, şu an 4 at görev yapıyor. Edremit İlçesindeki sahil bandı, plaj ve mesire alanında ilk devriyesini gerçekleştiren atlı timi gören vatandaşlar, atların yanına gelerek cep telefonu kameralarıyla fotoğraf çektirdi. Timde görev yapan atlardan 2001 doğumlu Safir Alman ırkı, 2003 doğumlu Tayban İngiliz, 2011 doğumlu Çelebi Fransız ve 2016 doğumlu Hazal isimli atın ise Gemlik ırkı olduğu belirtildi. Öncelikli Kolluk Kuvvetleri olarak görev yapacak olan atlı jandarma timinin binicileri olarak da Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Alper Akça ve Jandarma Kıdemli Çavuş Cihan Yıldız atandı.

GÖREVE BAŞLADILAR; VATANDAŞLARDAN BÜYÜK İLGİAtlı birlik timi, yaz sezonu boyunca jandarmanın sorumluluk alanındaki, araçla girmesi mümkün olmayan sahil, piknik, mesire alanları ile halkın yoğun olarak kullandığı yerlerde, festival, şenlik, dini ve resmi bayramlarda da görev yapacak. Atlı tim, gerek duyulduğunda Van'a yakın çevre il ve ilçelerde de görev yapacak.Van Gölü Sahili'ne piknik yapmaya gelenler jandarmanın atlı timini görünce şaşırdıklarını söyledi. Vatandaşlar, "Bizim can ve mal güvenliğimiz için atlı timin görev yapması bizleri sevindirdi. İlk kez Van'da böyle bir tim görüyoruz. Bir yandan şaşırdık, bir yandan da mutlu olduk" dedi.

Van İl Jandarma Komutanlığı, kurulan atlı jandarma timi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Van sınırları içerinde bulunan halk plajı, sahil yolu, mesire alanları, liman ve dinlenme alanı vb. halkımızın yoğun olarak kullandığı yerlerde, festival, şenlik, dini ve resmi bayramlarda Van İl Jandarma Komutanlığı atlı jandarma birliğinin görev yapmasının bölgenin huzuruna, ülkemizin birliğine ve bütünlüğüne büyük katkı sağlamaktadır. İçişleri Bakanlığının oluru ile Jandarma Genel Komutanlığınca Van İl Jandarma Komutanlığı Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına konuşlandırılan Atlı Jandarma Birliği görevlerini başarı ile sürdürmektedir" denildi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş Ekonomi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket...
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi Güncel
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey Politika
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü 3. Sayfa
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Beyrut'ta bir kadın patlamaya doğumhanede yakalandı Güncel
Beyrut'ta bir kadın patlamaya doğumhanede yakalandı
Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu Dünya
Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Theo Hernandez ile Zoe Cristofoli, yaptıkları paylaşımlarla aşklarını ilan ettiler
Theo Hernandez ile Zoe Cristofoli, yaptıkları paylaşımlarla aşklarını ilan ettiler
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
2 çocuk annesinden 'cinsel içerikli bir oyunda' para karşılığı soyunmasını isteyen reklamcıya 1 yıl 8 ay hapis
2 çocuk annesinden 'cinsel içerikli bir oyunda' para karşılığı soyunmasını isteyen reklamcıya 1 yıl 8 ay hapis
Roma, 591 milyon euro karşılığında Dan Friedkin'e satıldı
Roma, 591 milyon euro karşılığında Dan Friedkin'e satıldı
Erol Bulut, Alanyaspor'dan öğrencisi Steven Caulker'ı Fenerbahçe'ye getirmek istiyor
Erol Bulut, Alanyaspor'dan öğrencisi Steven Caulker'ı Fenerbahçe'ye getirmek istiyor
Son Dakika: ABD'li Zynga, Türk oyun firması Rollic Games'i 168 milyon dolara satın aldı
Son Dakika: ABD'li Zynga, Türk oyun firması Rollic Games'i 168 milyon dolara satın aldı
Katledilen Pınar'ın babası Sıddık Gültekin konuştu: Kızımın katili yalnız değil
Katledilen Pınar'ın babası Sıddık Gültekin konuştu: Kızımın katili yalnız değil
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Muharrem İnce'den CHP'nin 'Partiyi bölüyor' eleştirilerine sert tepki: Bölücü olan kim?
Muharrem İnce'den CHP'nin "Partiyi bölüyor" eleştirilerine sert tepki: Bölücü olan kim?
Murat Övüç, küfür ettiği Yeşim Salkım'dan özür diledi
Murat Övüç, küfür ettiği Yeşim Salkım'dan özür diledi
Bursa'da 10 günde 11 araç çalan hırsızlar, ekiplerden kaçmak için uçurumdan atladı ama sonunda yakayı ele verdi
Bursa'da 10 günde 11 araç çalan hırsızlar, ekiplerden kaçmak için uçurumdan atladı ama sonunda yakayı ele verdi
Altın 472 lirayla rekor tazeledi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Altın 472 lirayla rekor tazeledi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs nedeniyle tamamen dolu hastanemiz yoktur
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs nedeniyle tamamen dolu hastanemiz yoktur
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Murat Kurum Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop
Magazin Seda Sayan Coşkun Sabah Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Jose Sosa Erol Bulut Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Beyrut Lübnan Patlama Instagram
Şu an buradasınız: Van'da atlı jandarma timi göreve başladı - Van
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 11:58:37. #1.14#
title