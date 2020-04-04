Van'da atlarla yurda sokulan 30 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Van'ın Başkale ilçesinde İran sınırından atlarla yurda sokulan 30 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
04.04.2020 09:56 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:56
Van'ın Başkale ilçesinde İran sınırından atlarla yurda sokulan 30 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.
İran'dan yurda atlarla uyuşturucu getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı.
Jandarma ekipleri, Dize Deresi mevkisine operasyon düzenledi.
Operasyonda at sırtında 22 kilo eroin ve 8 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA