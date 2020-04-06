Van'da, atlarla İran sınırından yurda sokulan 161 kilogram uyuşturucu ele geçirildi Van'ın Çaldıran ilçesinde, İran sınırında atlarla yurda sokulan 138 kilogram eroin ve 23 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde, İran sınırında atlarla yurda sokulan 138 kilogram eroin ve 23 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü, bu kapsamda, jandarma ekipleri İran'dan atlarla uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.

İlçenin Uzunburun mevkisinde gerçekleştirilen operasyonda 138 kilogram eroin ve 23 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA