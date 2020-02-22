Van'da ateşi yüksek olan 5 kişi hastaneye kaldırıldı

22.02.2020 23:35 | Son Güncelleme: 22.02.2020 23:35

Korona virüs vakalarının görüldüğü İran'dan Van'a giriş yapan 3 Türk vatandaşı yüksek ateş nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Hakkari'de ateşi yükselen bir çocuk ile annesi de Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. İran'da korona virüs vakalarındaki artış nedeniyle Van'da sağlık önlemleri artırıldı. Öğle saatlerinde Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan İran'dan Türkiye'ye giriş yapan 3 Türk vatandaş, yüksek ateş nedeniyle tedbir amaçlı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirilerek tedavi altına alındı. 3 Türk vatandaşında korona virüs ile alakalı araştırma başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan Hakkari'de bir anne ile çocuğun da yüksek ateş nedeniyle bölge hastanesine sevk edildikleri öğrenildi. Annenin sağlık durumunun düzeldiği, ancak yüksek ateşi devam eden çocuğun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

SINIR KAPILARINDA ATEŞ ÖLÇERLİ ÖNLEM

Valilik yetkilileri, tedbir maksatlı bölge hastanesinde yüksek ateşli 5 kişinin tedavi altında tutulduğunu doğruladı. Ancak herhangi bir virüs tespiti ile alakalı konuşmanın erken olduğunu bildirdi. Bu arada İran ile irtibatlı sınır kapılarının hepsinde yarından itibaren ateş ölçer sistemin devreye alınacağı kaydedildi.

(İHA)

Kaynak: İHA