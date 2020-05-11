Van'da ASKON'dan emniyet mensuplarına iftar
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Van'da ASKON'dan emniyet mensuplarına iftar

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Van Şubesi, emniyet mensuplarına hem iftar yemeği verdi hem iftariyelik dağıttı.

Van'da ASKON'dan emniyet mensuplarına iftar
11.05.2020 21:42 | Son Güncelleme: 11.05.2020 21:42

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Van Şubesi, emniyet mensuplarına hem iftar yemeği verdi hem iftariyelik dağıttı.

ASKON Van Şube Başkanı Şeref Gültepe ve beraberindeki üyeler, İkinisan Polis Merkezi personeliyle sosyal mesafe kuralına uyularak iftar yaptı.

Edremit, Tuşba ve görevde olan emniyet personeline ise iftariyelik dağıtıldı.

İftar sonrası açıklama yapan Gültepe, koronavirüs salgını sürecinde emniyet güçlerinin örnek alınacak bir kriz yönetimi sergilediklerini belirtti.

Gecelerini gündüzlerine katarak polislerin çalıştığına dikkati çeken Gültepe, şunları kaydetti:

"ASKON olarak bu gibi konularda farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz. Türkiye genelinde bunu gerçekleştiriyoruz. Bugün Van'da yaklaşık 200 emniyet personeline iftar verdik. İnşallah birlik ve beraberliğimizin bir nişanesi olur. Bu programın icrasında emeği geçen emniyet müdürlerimize, görevli personele ve kıymetli dernek mensuplarımıza teşekkür ederim."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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