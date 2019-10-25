Van'da askeri zırhlı araç devrildi: 26 asker yaralı
Van'da askeri zırhlı aracın devrilmesi sonucu 26 askeri personel yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki kamu ve özel hastanelere kaldırıldı.
25.10.2019 07:44
Van'da askeri zırhlı aracın devrilmesi sonucu 26 askeri personel yaralandı. Zırhlı araç, Van-Erciş kara yolunun 30'uncu kilometresinde lastiğinin patlaması sonucu devrildi.
Kazada yaralanan 26 askeri personel, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki kamu ve özel hastanelere kaldırıldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com