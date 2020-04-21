Van'da askeri araç devrildi: 6 yaralı
Van'ın Çatak ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 6 asker hafif yaralandı.
21.04.2020 12:16 | Son Güncelleme: 21.04.2020 12:32
Van'ın Çatak ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 6 asker hafif yaralandı.
Van-Çatak kara yolundaki Kanisipi Şelalesi yakınlarında arama tarama faaliyeti yürüten askerleri taşıyan araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada hafif yaralanan 6 asker, ambulanslarla Çatak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA