Van'da asırlık ot biçme aracı tırpan teknolojiye meydan okuyor
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Van'da asırlık ot biçme aracı tırpan teknolojiye meydan okuyor

İhlas Haber Ajansı / Şükrü Akyüz - Haberler | Yerel

Van'da asırlık ot biçme aracı tırpan teknolojiye meydan okuyor Van'ın Çatak ilçesindeki bazı vatandaşlar, dik arazilerine iş makineleri giremeyince otları tırpanla biçiyor.

Van'da asırlık ot biçme aracı tırpan teknolojiye meydan okuyor

VAN - Van'ın Çatak ilçesindeki bazı vatandaşlar, dik arazilerine iş makineleri giremeyince otları tırpanla biçiyor.

Dünyada gelişen yeni teknoloji, birçok araç ve gereci günümüzde atıl durumda bırakırken, asırlık tarım araçlarımızdan tırpan ise hala teknolojiye meydan okuyor. Dünyanın en eski tarım araçlarından biri olan tırpan gelişen teknoloji karşısında hala güncelliğini koruyor. Teknolojinin gelişmesi ve modern ziraat araçlarının imal edilmesiyle artık eskisi kadar kullanılmayan tırpanlar, hala engebeli arazilerde kullanılmaya devam ediyor. Çatak ilçesi Akçabük Mahallesi'ne bağlı Değirmen mezrasında ikamet eden vatandaşlar, sıcak havaya rağmen dik ve yamaçtaki tarlalarına iş makineleri giremeyince bilek gücü tırpan ile otları keserek hayvanlarının kışlık yemini hazırlamaya çalışıyor. İlk olarak tırpanlarını döverek, keskinleştirdikten sonra ot biçen çiftçiler, hayvanlarının kışlık yemini hazırlamaya çalışıyorlar. Sıcak havadan ötürü sabahın erken saatlerinde işe koyulan çiftçiler, kızgın güneşe rağmen akşam saatlerine çalışmalarını sürdürüyorlar.

Hayvancılığın yaygın olduğunu ifade eden Arda Kiyat isimli vatandaş, "Gördüğünüz gibi tırpanlarla ot biçmeye çalışıyoruz. Mahallemizin arazisi engebeli olduğu için burada teknolojiyi kullanamıyoruz. Şuanda otları tırpanlarla biçiyoruz. İş makinelerinin giremediği arazilerde tırpanla ot biçiyorlar. Tırpanla ot biçmek çok zor, ama mecburen bu otlarında biçilmesi alazım. Bu sene özellikle bu bölgede kuraklık var. Ot bu se az. Az da olsa otları biçmek zorundayız" dedi.

Van'da asırlık ot biçme aracı tırpan teknolojiye meydan okuyor
Van'da asırlık ot biçme aracı tırpan teknolojiye meydan okuyor
Van'da asırlık ot biçme aracı tırpan teknolojiye meydan okuyor
Van'da asırlık ot biçme aracı tırpan teknolojiye meydan okuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şükrü Akyüz

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