Van'da asansör boşluğuna düşen bekçi hayatını kaybetti
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Van'da asansör boşluğuna düşen bekçi hayatını kaybetti

15.12.2020 10:58 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:01
Van'da asansör boşluğuna düşen bekçi hayatını kaybetti

Van'da inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen Ömer Soğukbulak isimli bekçi hayatını kaybetti.

Van'da inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen Ömer Soğukbulak isimli bekçi hayatını kaybetti.

Olay İpekyolu ilçesindeki Hüsrev Paşa İlk ve Ortaokulunun yakınlarındaki bir inşaatta meydana geldi. Olayın yaşandığı inşaatın bekçisi, Ömer Soğukbulak isimli bekçi arkadaşını kendisine yardım etmesi için çağırdı. İnşaata yardıma gelen bekçi Ömer Soğukbulak, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN

Van'da asansör boşluğuna düşen bekçi hayatını kaybetti
Van'da asansör boşluğuna düşen bekçi hayatını kaybetti
Van'da asansör boşluğuna düşen bekçi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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