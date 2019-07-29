Van'da "aromatik ve tıbbi bitki" hasadı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünce yetiştirilen aromatik ve tıbbi alanda kullanılan bitkilerin hasadına başlandı.

Kampüs yerleşkesinde 100 dönümde kurulan bahçede, aromatik ve tıbbi bitkilerin yanı sıra ülke ekonomisine katkı sağlayacak yağ bitkilerinin üretiminin artırılması için de çalışmalar yürütülüyor.

Bahçedeki hasada katılan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü tarafından 5 dönüme ekilen 300 farklı aromatik ve tıbbi bitkinin hasadının yapılacağını anlattı.

Amaçlarının tarım ve hayvancılık bölgesi olan Van'da ekili ürünlerin çeşitliliğini artırmak olduğunu ifade eden Şevli, şöyle konuştu:

"Bölge halkı hep şunu söylüyor; 'Van'da hayvancılık ve tarım 80'li yıllara göre daha azalmış durumda.' Tabii bunun birçok sebebi var. Aslında önemli sebeplerinden biri Van'da geçmiş yıllara göre tarım arazileri yeterince ekilmiyor. Çiftçilerimiz tarım arazileri konusunda yönlendirilmiyor. Bölgemizde hayvancılık yapanlar, yem fiyatlarının yüksek olması ve yaptıkları çalışmaların maliyetini kurtaramamaktan şikayet etmektedirler. Bunların bir döngü içerisinde birbirini desteklemesi lazım."

YYÜ Ziraat Fakültesinin ekilen ürünlerin çeşitliliğini artırmak için çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Şevli, "Deneme alanlarımızda ekilen ürünleri A'dan Z'ye çiftçilerimizle paylaşmak onlara neler yapıldığı konusunda bilgiler vermek istiyoruz. Ziraat Fakültemizdeki hocalarımız bu çabayı gösteriyorlar." diye konuştu.

YYÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk de yaklaşık 5 dönümlük arazide sadece tıbbi ve aromatik bitki yetiştirmediklerini aktararak, "Bu bölgede ülkesel yağ ihtiyacımızı nasıl giderebiliriz diye farklı yağ bitkilerini burada yetiştirme olanaklarını deniyoruz." dedi.

Tunçtürk, "En büyük sıkıntılarımız hayvansal yem kaynaklarımız. Hayvansal yem kaynakları için silajlık mısır yetiştiriyoruz. Bu bölgede özellikle hayvanların kaba yem ihtiyacının karşılanması için silajlık mısır konusunda ön ayak olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Van YYÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüveyde Tunçtürk de bahçedeki çalışmaların amacına ulaştığını dile getirerek, "Buradaki amacımız bölgemizin üretim desenine yeni alternatif bitki sunmaktı. Bu amacımıza, yaptığımız adaptasyon çalışmalarıyla ulaşmış olduk." şeklinde konuştu.

Bahçenin gezilmesinin ardından davetlilere hasadı yapılan melisa çayı ikram edildi.

Kaynak: AA