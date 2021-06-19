İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Mardin ve Van'da yakalanan 2 araçta patlayıcı ele geçirildi"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Mardin ve Van'da yakalanan 2 araçta patlayıcı ele geçirildi" "18 Haziran'da Mardin Nusaybin'de arkadaşlarımızın dikkati sayesinde bir büyükşehrimize yolculuk eden ve içinde 3 kişinin bulunduğu bir araçta 1.6 kilogramlık patlayıcı ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Mardin ve Van'da yakalanan 2 araçta patlayıcı ele geçirildi"
"18 Haziran'da Mardin Nusaybin'de arkadaşlarımızın dikkati sayesinde bir büyükşehrimize yolculuk eden ve içinde 3 kişinin bulunduğu bir araçta 1.6 kilogramlık patlayıcı ele geçirildi."
"Ayın 17'sinde Van'da arkadaşlarımız bir aracı durdurup 3 kişinin bulunduğu araçta C4 patlayıcı ele geçirdi"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı