İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Mardin ve Van'da yakalanan 2 araçta patlayıcı ele geçirildi"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Mardin ve Van'da yakalanan 2 araçta patlayıcı ele geçirildi"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Mardin ve Van'da yakalanan 2 araçta patlayıcı ele geçirildi" "18 Haziran'da Mardin Nusaybin'de arkadaşlarımızın dikkati sayesinde bir büyükşehrimize yolculuk eden ve içinde 3 kişinin bulunduğu bir araçta 1.6 kilogramlık patlayıcı ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Mardin ve Van'da yakalanan 2 araçta patlayıcı ele geçirildi"

"18 Haziran'da Mardin Nusaybin'de arkadaşlarımızın dikkati sayesinde bir büyükşehrimize yolculuk eden ve içinde 3 kişinin bulunduğu bir araçta 1.6 kilogramlık patlayıcı ele geçirildi."

"Ayın 17'sinde Van'da arkadaşlarımız bir aracı durdurup 3 kişinin bulunduğu araçta C4 patlayıcı ele geçirdi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Mardin ve Van'da yakalanan 2 araçta patlayıcı ele geçirildi'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Mardin ve Van'da yakalanan 2 araçta patlayıcı ele geçirildi'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Mardin ve Van'da yakalanan 2 araçta patlayıcı ele geçirildi'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Mardin ve Van'da yakalanan 2 araçta patlayıcı ele geçirildi'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Mardin ve Van'da yakalanan 2 araçta patlayıcı ele geçirildi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Soylu, 17 Haziran'da Van'da durdurulan araçta C-4 patlayıcı ile hazırlanan düzenek, dün Nusaybin'de bir araçta 1.6 kg plastik...
İçişleri Bakanı Soylu, 17 Haziran'da Van'da durdurulan araçta C-4 patlayıcı ile hazırlanan düzenek, dün Nusaybin'de bir araçta 1.6 kg plastik...
Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil
Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Boris Johnson Mustafa Şentop Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Christian Eriksen Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Mardin ve Van'da yakalanan 2 araçta patlayıcı ele geçirildi" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 10:58:31. #1.15#

title