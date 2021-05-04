Van'da araziye terk edilmiş 5 kilo 195 gram esrar bulundu

Van'ın Özalp ilçesinde 5 kilo 195 gram esrar ele geçirildi.

Van'ın Özalp ilçesinde 5 kilo 195 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İlçede uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Yukarı Tulgalı Mahallesi'nde operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, araziye terk edilmiş 5 kilo 195 gram esrar buldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar