Van'da araziye gömülü 113 kilogram eroin bulundu Van'ın Başkale ilçesinde 113 kilogram eroin ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde 113 kilogram eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda, istihbarat çalışmaları neticesinde ilçesinin Saçan Mahallesi'nde operasyon düzenlendi.

İl Jandarma ve Hudut Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, araziye gömülü 113 kilogram eroin ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA