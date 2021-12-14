Son dakika... Van'da araziye gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Van'da araziye gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika... Van'da araziye gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Van'ın İpekyolu ilçesinde araziye gizlenmiş çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi.

İPEKYOLU, VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde araziye gizlenmiş çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; İpekyolu ilçesi Erek Dağı bölgesinde 14 Aralık 2021 tarihinde operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen operasyon neticesinde araziye gizlenmiş çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirilmiş olup, savcılık talimatı doğrultusunda delil niteliğindeki malzemelere el konularak diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

(Yunus Tuğrul/İHA)

Son dakika... Van'da araziye gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi

Kadıköy'de silahlı saldırgan, restoranda kadını başından vurdu

Kadıköy'de silahlı saldırgan, restoranda kadını başından vurdu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title