Van'da, arazide taşlar arasına gizlenen 3 kilo metamfetamin bulundu
VAN'ın Gürpınar ilçesi kırsalına, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, boş arazide taşların arasına gizlenen 3 kilo metamfetamin ele geçirildi.
16.06.2020 15:19 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:12
VAN'ın Gürpınar ilçesi kırsalına, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, boş arazide taşların arasına gizlenen 3 kilo metamfetamin ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar'a bağlı Ongün Mahallesi'ne operasyon düzenledi. Kırsal alanda yapılan arazi arama- tarama faaliyetinde, arazide taşların arasına gizlenen 3 kilo metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA