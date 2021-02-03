Van'da, arazide çuvallar içinde 68 kilo eroin ele geçirildi

VAN'ın Saray ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, arazide çuvallar içinde 68 kilo eroin ele geçirildi.

?İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray ilçesinin Yeşilağaç Mahallesi'ne bağlı Şekersuyu mevkisinde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları arazi tarama çalışmalarında, çuvallar içinde toplam 68 kilo eroin ele geçirdi. Jandarma ekipleri, eroinle ilgili şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ