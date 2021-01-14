Van'da arazide 62 kilo uyuşturucu ele geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yapılan arazi arama faaliyetinde 62 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda, Başkale ilçesine bağlı Sualtı Mahallesi'de uyuşturucu bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, belirlenen adresteki bölgeye operasyon düzenledi. Ekipler, arazi arama-tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda arazide 50 kilo afyon sakızı ve 12 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ