Van'da arazide 60 kilo esrar ele geçirildi - Haberler
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Van'da arazide 60 kilo esrar ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel
Van'da arazide 60 kilo esrar ele geçirildi

VAN'ın Saray ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince yapılan arazi arama tarama çalışmasında 60 kilo toz esrar ele geçirildi.

VAN'ın Saray ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince yapılan arazi arama tarama çalışmasında 60 kilo toz esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray ilçesine bağlı Bakışık Mahallesi kırsalında arazi arama tarama faaliyeti yaptı. Aramalarda 60 kilo toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Van'da arazide 60 kilo esrar ele geçirildi - Haberler
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