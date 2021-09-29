Van'da arazide 60 kilo esrar ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel
VAN'ın Saray ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince yapılan arazi arama tarama çalışmasında 60 kilo toz esrar ele geçirildi.
VAN'ın Saray ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince yapılan arazi arama tarama çalışmasında 60 kilo toz esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray ilçesine bağlı Bakışık Mahallesi kırsalında arazi arama tarama faaliyeti yaptı. Aramalarda 60 kilo toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Son Dakika Haberleri