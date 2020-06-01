Van'da arazide 5 kilo uyuşturucu ele geçirildi VAN'ın Özalp ilçesine bağlı Yukarıturgalı Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, ariziye gizlenmiş 5 kilo metamfetamin ele geçirildi.

VAN'ın Özalp ilçesine bağlı Yukarıturgalı Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, ariziye gizlenmiş 5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özalp İlçesine bağlı Yukarıturgalı Mahallesi'nde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, bölgede arazi arama-tarama faaliyeti yaptı. Aramalarda, araziye gizlenmiş 5 kilo metamfetamin ele eçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA