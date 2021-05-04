Van'da arazide 5 kilo esrar ele geçirildi

VAN'ın Özalp ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, arazi arama-tarama faaliyeti sırasında, 5 kilo 195 gram esrar ele geçirildi.

VAN'ın Özalp ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, arazi arama-tarama faaliyeti sırasında, 5 kilo 195 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van'ın Özalp ilçesine bağlı Yukarı Tangalı Mahallesi kırsalına operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyeti sırasında 5 kilo 195 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ