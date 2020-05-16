Van'da arazide 17 kilo uyuşturucu ele geçirildi
VAN'ın Başkale ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, araziye gizlenmiş 17 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
16.05.2020 12:24 | Son Güncelleme: 16.05.2020 12:24
VAN'ın Başkale ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, araziye gizlenmiş 17 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
- Van
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Başkale ilçesine bağlı Bilgeç Mahallesi'de uyuşturucu olduğu ihbarı aldı. İhbar üzerine mahalleye operasyon düzenleyen ekipler, yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında araziye gizlenmiş 17 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Soruşturma başlatıldı.
- Van
Kaynak: DHA