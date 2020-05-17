Van'da arazide 113 kilo eroin ele geçirildi VAN'ın Başkale ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 113 kilogram eroin ele geçirildi.

VAN'ın Başkale ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 113 kilogram eroin ele geçirildi.

İl Jandarma ile Hudut Komutanlıkları ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Saçan Mahallesi'nde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Mahalleye operasyon düzenleyen ekipler, arazi arama-tarama faaliyeti yaptı. Aramada, araziye gizlenmiş 113 kilogram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA