Van'da, arazide 1 kilo eroin bulundu
VAN'ın Çaldıran ilçesinde, jandarma ekiplerince yürütülen arazi arama- tarama faaliyetleri sırasında, 1 kilo eroin ele geçirildi.
30.04.2020 14:59 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:59
VAN'ın Çaldıran ilçesinde, jandarma ekiplerince yürütülen arazi arama- tarama faaliyetleri sırasında, 1 kilo eroin ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaldıran'a bağlı Dayanç mezrasına operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan arazi arama- tarama faaliyeti sırasında, 1 kilo eroin ele geçirildi. Bulunan uyuşturucuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA