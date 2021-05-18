Van'da arazi tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı
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Van'da arazi tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Van'da arazi tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın İpekyolu ilçesinde arazi meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde arazi meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Yaralı şahsın saldırganlar tarafından defalarca yumruklandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez İpekyolu ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Caddede karşılaşan ve tartışmaya giren husumetliler, daha sonra tekme tokat kavga etti. Çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmaya çalıştığı sırada ismi öğrenilmeyen saldırganlardan biri tabancayla ateş etti. Silahla yaralanan Ş.G. (32) isimli şahıs yerde acı içinde kıvranırken, diğer saldırgan ise yaralıyı yumruklamaya devam etti. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde, saldırganların olay yerinden kaçtığı görüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunan yaralı Ş.G.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralı şahsın durumunun ağır olduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kimliği belirlenemeyen saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. - VAN

Van'da arazi tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı
Van'da arazi tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı
Van'da arazi tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı
Van'da arazi tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı
Van'da arazi tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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