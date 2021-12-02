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Van'da aranan şahıs çalıştığı inşaatta yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Van'da aranan şahıs çalıştığı inşaatta yakalandı

Van il Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan firariyi çalıştığı inşaatta yakaladı.

VAN (İHA) - Van il Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan firariyi çalıştığı inşaatta yakaladı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar kapsamında; Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan firari S.A. isimli şahsın İpekyolu ilçesinde bir apartman inşaatında çalıştığı tespit edilerek 1 Aralık 2021 günü saat 09.00 sıralarında bahse konu inşaat alanına operasyon yapılarak S.A. isimli şahıs kaçmaya çalıştığı esnada yakalanmıştır. İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından Şüpheli S.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak T tipi cezaevine teslim edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

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