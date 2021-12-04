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Van'da aranan 74 kişi hakkında işlem yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Van'da aranan 74 kişi hakkında işlem yapıldı

Van'da polis ekiplerince yapılan GBT sorgulamasında değişik suçlardan aranan 74 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

VAN (İHA) - Van'da polis ekiplerince yapılan GBT sorgulamasında değişik suçlardan aranan 74 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce 26 Kasım - 3 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan GBT sorgulamasında değişik suçlara ilişkin 74 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - VAN

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