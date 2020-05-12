Van'da aranan 5 kişi, terör operasyonunda yakalandı
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Van'da aranan 5 kişi, terör operasyonunda yakalandı

VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda, aranan 5 kişi yakalanırken, 2 kalaşnikof ele geçirildi.

Van'da aranan 5 kişi, terör operasyonunda yakalandı
12.05.2020 13:17 | Son Güncelleme: 12.05.2020 13:17

VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda, aranan 5 kişi yakalanırken, 2 kalaşnikof ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale'de terör örgütüne yardım edenlere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 'terör örgütüne üye olmak', 'terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ve yataklık etmek' suçlarından aranan 5 kişi, yakalandı. Operasyonda 2 kalaşnikof, ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusuna başlandı.?


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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