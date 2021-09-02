Van'da aranan 48 şahıs yakalandı
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Van'da aranan 48 şahıs yakalandı

Van'da aranan 48 şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda aranan 48 şahıs yakalandı.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda aranan 48 şahıs yakalandı.

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 24-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan toplam 58 dosyadan 111 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 120 bin 400 TL adli para cezası bulunan 48 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 35'i tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 13 şahıs ise yapılan işlemlerden sonra adli makamlarca serbest bırakılmıştır. Van İl Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde aranması olan şahısların yakalanması hususunda çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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