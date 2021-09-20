Van'da aranan 27 şüpheli yakalandı

Van'da bir haftada farklı suçlardan aranan 27 şüpheli yakalandı, 10 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 12-19 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonlarda, şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen farklı adreslerde yapılan aramalarda 27 kişi gözaltına alındı.

???????Çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheliden toplamda 45 yıl hapis cezası bulunan 6 zanlı tutuklandı.

Hırsızlık suçundan gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü de çıkarıldıkları mahkemece cezaevine konuldu, çalınan 6 bisiklet ve bir cep telefonu sahibine teslim edildi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda, 3 tabanca, 2 tüfek, 2 bıçak ve 18 fişek ele geçirildi.