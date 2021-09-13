VAN'DA ARANAN 26 KİŞİ YAKALANDI - Haberler
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VAN'DA ARANAN 26 KİŞİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'da çeşitli suçlardan aranan 26 şüpheli yakalandı, bunlardan 17'si tutuklandı.

VAN'da çeşitli suçlardan aranan 26 şüpheli yakalandı, bunlardan 17'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 26 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında toplam 57 yıl hapis cezası ile 19 bin 800 lira para cezası bulunan 17 kişi tutuklandı. Operasyonlarda ayrıca 6 bisiklet, 17 ziynet eşyası, 8 elektronik eşya, 1 top bakır kablo, 5 kol saati, 1 kaynak makinası, 1 köpek, 3 tabanca, 1 av tüfeği ile 27 fişek ele geçirildi.

VAN'DA ARANAN 26 KİŞİ YAKALANDI

VAN'DA ARANAN 26 KİŞİ YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: VAN'DA ARANAN 26 KİŞİ YAKALANDI - Haberler
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