Van'da aranan 25 şahıs yakalandı
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Van'da aranan 25 şahıs yakalandı

Van'da aranan 25 şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'da değişik suçlardan aranan 25 şahıs yakalandı.

Van'da değişik suçlardan aranan 25 şahıs yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "17 Mayıs - 23 Mayıs 2021 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; 'Kasten Öldürme, Uyuşturucu Madde Ticareti, Nitelikli Yağma, Dolandırıcılık ve Hırsızlık' suçları başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 25 şahıs yakalanmış. Şahıslar yapılan işlemlerin ardından adli mercilere teslim edilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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