Van'da aranan 14 kişi yakalandı Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranması bulunan 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranması bulunan 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve adalete teslim edilmelerine yönelik olarak Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalarda 'tutuklu veya hükümlünün kaçması/ göçmen kaçakçılığı' suçlarından 18 yıl 5 ay 18 gün cezası bulunan M.A., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama/tutuklu veya hükümlünün kaçması' suçlarından 14 yıl hapis ve 42 bin TL adli para cezası bulunan O.Ç., 'hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay cezası bulunan F.A., 'hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay cezası bulunan Ö.D., 'hırsızlık' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün cezası bulunan E.D., 'hırsızlık/basit yaralama/yalan' suçlarından 2 yıl 6 ay cezası bulunan C.H., 'yaralama' suçundan 1 yıl 3 ay cezası bulunan T.K., 'bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma ve bulundurma' suçundan 5 ay cezası bulunan S.E., 'çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına neden olma' suçundan 396 bin 344 TL adli para cezası bulunan F.O., 'çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına neden olma' suçundan 9 bin 400 TL adli para cezası bulunan D.E., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama/taksirle yaralanmaya neden olma' suçlarından aranan S.Ş., 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan aranan H.D., 'hırsızlık' suçundan aranan D.A. ve 'karşılıksız yararlanma' suçundan V.Ş. olmak üzere toplam 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, akabinde adli mercilere teslim edilmişlerdir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA