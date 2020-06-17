Van'da aranan 10 şüpheli yakalandı
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Van'da aranan 10 şüpheli yakalandı

Van'da farklı suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı.

Van'da aranan 10 şüpheli yakalandı
17.06.2020 12:15 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:18

Van'da farklı suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet, Gasp ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen farklı adreslere operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek, hırsızlık, yağma, fuhuş ve cinsel taciz suçlarından aranan, aralarında bir cezaevi firarisinin de bulunduğu 10 zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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