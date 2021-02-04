Van'da arama kurtarma gönüllülerinden karda hedefe ulaşma çalışması
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Van'da arama kurtarma gönüllülerinden karda hedefe ulaşma çalışması

04.02.2021 12:02 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:05
Van'da arama kurtarma gönüllülerinden karda hedefe ulaşma çalışması

VAN'da faaliyet yürüten Vadi Doğa Sporları Kulübü'ne üye 15'i gönüllü arama kurtarma eğitimi almış toplam 23 kişilik ekip, kış şartlarında arama kurtarma konusunda yardıma ihtiyaç duyulduğunda destek verebilmek için 'karda yürüme ve zamanında hedefe ulaşma' etkinliği düzenledi.

VAN'da faaliyet yürüten Vadi Doğa Sporları Kulübü'ne üye 15'i gönüllü arama kurtarma eğitimi almış toplam 23 kişilik ekip, kış şartlarında arama kurtarma konusunda yardıma ihtiyaç duyulduğunda destek verebilmek için 'karda yürüme ve zamanında hedefe ulaşma' etkinliği düzenledi. 

Van Gölü Havzası'nın doğal güzelliklerini göstermek için bölgede düzenli geziler düzenleyen Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, bu sefer farklı bir etkinlik yaptı. Aralarında Dağcılık Federasyonu'nda keşif ve arama kurtarma eğitimi alanların da bulunduğu kulüp üyeleri, bölgede kış şartlarında arama kurtarma konusunda yardıma ihtiyaç duyulduğunda etkin olabilmek için karda yürüme ve zamanında hedefe ulaşması gibi konularda eğitim amaçlı, Gürpınar ilçesi Norduz Çayı güzergahında yürüyüş yaptı. Ekip, normal şartlarda 2 saatten fazla süren yolu 1 saat 15 dakikada yürüyerek belirlenen yere ulaştı. Yürüyüşe katılan 23 kişi, bu etkinliğin çok başarılı geçtiğini söyledi. 

'ZAMANINDA HEDEFE ULAŞMA ÇALIŞMASINDA BAŞARILI SONUÇ ELDE ETTİK'Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, Dağcılık Federasyonu'nda keşif ve arama kurtarma eğitimi alan 15 kulüp üyesi toplamda yaklaşık 23 kişi ile bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi. Demez, etkinlikle ilgili şöyle konuştu:  

"Vadi Doğa Sporları Kulübünün 15 keşif ve arama kurtarma ekibi ile 8 yeni gönüllümüzle beraber Van'ın Gürpınar ilçesi Norduz Çayı güzergahında karda yaşam ve belirlenen alana erken ulaşma çalışması çerçevesinde bir kış etkinliği gerçekleştirdik. Bu etkinliğimizin amacı kış şartlarında arama kurtarma konusunda yardıma ihtiyaç duyulduğunda ekibin karda yürüme ve zamanında hedefe ulaşma çalışmasıyla başarılı bir çalışma oldu. Ekip çok başarılı bir performans sergiledi. Normal şartlarda 2 saate aşkın bir yolu 1 saat 15 dakikada belirlenen alana ulaştık. Aynı zaman süresinde geri dönüş yapıldı. Ekibin yeme içme ihtiyaç malzemeleri ile ilk yardım malzemeleri ile bir sedye taşınan malzemeler arasındaydı. Ekibimizi canı gönülden kutluyoruz. Aynı zamanda Kırkgeçit Karakolu'nda görevli askerlerimize ilgi alakalarından dolayı çok teşekkür ederiz." 


Van'da arama kurtarma gönüllülerinden karda hedefe ulaşma çalışması
Van'da arama kurtarma gönüllülerinden karda hedefe ulaşma çalışması
Van'da arama kurtarma gönüllülerinden karda hedefe ulaşma çalışması
Van'da arama kurtarma gönüllülerinden karda hedefe ulaşma çalışması
Van'da arama kurtarma gönüllülerinden karda hedefe ulaşma çalışması
Van'da arama kurtarma gönüllülerinden karda hedefe ulaşma çalışması
Van'da arama kurtarma gönüllülerinden karda hedefe ulaşma çalışması
Van'da arama kurtarma gönüllülerinden karda hedefe ulaşma çalışması
Van'da arama kurtarma gönüllülerinden karda hedefe ulaşma çalışması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülay KUYUCU

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