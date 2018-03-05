Van'da 'Arama Kurtarma Eğitim Birimi Derneği' Kuruldu

Van Gölü ve çevresindeki sularda boğulma ve kaybolma olaylarına karşı 'Van Arama Kurtarma Eğitim Birimi Derneği' kuruldu.

2013 yılında sportif olarak sualtı eğitim çalışmalarına başlayarak gerekli personel ve yeterliliğe ulaştıklarını belirten Van Arama Kurtarma Eğitim Birimi Derneği Başkan Yardımcısı Umut Yarız, derneğin 2015 yılında resmi olarak kurulduğunu söyledi. Tamamıyla gönüllülük esasına dayanan derneğin, ilk etapta Van ve çevresi başta olmak üzere bölgeye hitap edeceğini ifade eden Yarız, "Kentte meydana gelen Kobani olayları ve FETÖ darbe girişimi nedeniyle derneğin kurulduğunu kamuoyuna duyuramamıştık. Kısmet bugüneymiş. 16 kişilik bir ekipten oluşan derneğimizde 60 üyemiz bulunuyor. Tamamıyla gönüllülük esasına dayanan derneğimizin amacı, Van Gölü ve çevresindeki sularda boğulma ve kaybolma olaylarında uluslararası standartlarda profesyonel bir yaklaşımla doğru arama kurtarma metotlarını uygulayarak kazazedelere yardım etmektir. Bunun yanında Konya merkezli kurulan Arama Kurtarma Federasyonuna bağlı olan derneğimiz, kurumsal nitelikle sualtı ve su üstü, dağcılık, ilkyardım ve kısa mesafe telsiz eğitimleri vererek toplumsal olarak bilinçlenmeye destek olmaktadır" dedi.

Hiçbir kamu kurum veya kuruluştan şu ana kadar herhangi bir destek almadıklarını vurgulayan Yarız, "Özge Erekinci başkanlığında kurulan derneğimizde hepimiz gönüllü olarak bulunuyoruz. Hiçbir kamu kurum ve kuruluştan destek almadık. Hep kendi imkanlarımızla ihtiyacımız olan malzemeleri almaya çalıştık. Ancak daha geniş çalışmamız için telsiz başta olmak üzere bazı teçhizata ihtiyacımız oluyor. Çünkü yakın zaman içerisinde derneğimize ait özel teçhizat ve ekipmanların tedarik edilmesine müteakip, Van'ın yanı sıra Hakkari, Bitlis, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan ve Erzurum'da da gönüllü olarak arama kurtarma operasyonlarına doğrudan katılarak veya dolaylı olarak resmi kurtarma ekiplerine destek olmayı planlamaktayız. Bu nedenle yetkililerden bize bu konularda destek çıkmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN