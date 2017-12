Van'da Aralık Ayında Yağmur Etkili Oluyor

Her yıl kasım ayından itibaren Van'da etkisini gösteren kar bu yıl yerini yağmura bıraktı. Van'da 2 günden bu yana yağan yağmur vatandaşı şaşırttı.



Son 2 gündür yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı, Van'da ise yağmur şeklinde görülüyor. Kasım ayı ile birlikte sürekli kardan dolayı gündeme gelen Van'da, bu yıl ise kar yerine yağmur yağıyor. Van'da her yıl kasım ayı ortalarında başlayan ve etkisini gösteren karın aralık ayının son haftası olmasına rağmen yağmaması üzerine vatandaşlar "Allah'ın takdiridir" dedi. Havasının yağmurlu ve sıcak geçmesini arzu ettiklerini belirtirken vatandaşlar, "Kış burada ağır geçer. Ama bu yıl Allah'ın takdiri kar yerine yağmur yağıyor. Yağmurla birlikte de havalar da sıcak. Her yıl kardan dolayı biz etkileniyorduk, şimdi de batıdaki iller biraz etkilensin" dediler. - VAN