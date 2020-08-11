Van'da aralarında husumet olan aileler barıştırıldı Van'ın Gürpınar ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.

İlçenin Yaramış Mahallesi'nde 3 ay önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet oluşan iki ailenin barıştırılması için Belediye Başkanı Hayrullah Tanış devreye girdi.

Bu kapsamda, önce ailelerle görüşen Tanış, ardından koronavirüs tedbirlerine uyularak aileleri bir araya getirdi.

Yapılan duaların ardından aile fertlerini barıştıran Tanış, her iki aileye teşekkür ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kaynak: AA